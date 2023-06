Landkreis Augsburg

Neusässerin fordert im Landtag ein Verbot der Fuchsjagd

Der Fuchs hat mittlerweile keine natürlichen Feinde mehr in Deutschland und dringt immer weiter in städtische Räume vor.

Plus Rund 500.000 Füchse werden jedes Jahr erlegt. Zu viel, sagt eine Neusässerin und fordert ein Jagdverbot. Nun befasst sich am Mittwoch der Bayerische Landtag damit.

Er ist der heimliche Star in vielen Tierfabeln oder Kinderliedern und trägt den Beinamen "Reineke" nicht ohne Grund. Schließlich bedeutete dies ursprünglich "der Ratskundige" und gemeint war damit in den alten Geschichten der listige Fuchs. Doch gerade seine Schlauheit ist oftmals sein Schicksal. "Da er sich die Nahrung dort sucht, wo er sie auch leicht findet, dringt er immer mehr in urbane Lebensräume ein", sagt der Kreisvorsitzende der Augsburger Jägervereinigung, Hans Fürst. Rund 500.000 Tiere wurden daher bundesweit im vergangenen Jahr erlegt. Und diese Zahl ist für eine Neusässerin zu hoch: Sie fordert ein Verbot der Fuchsjagd. Am Mittwoch steht ihre Eingabe nun auf der Tagesordnung im Bayerischen Landtag.

Tierschützer rufen rund um das "Aktionsbündnis Fuchs" bundesweit am Freitag, 23. Juni, zu Mahnwachen auf. Auch in München findet vor dem Landwirtschaftsministerium solch eine Demonstration statt. Thematisiert wird einerseits die ökologisch nutzlose Fuchsjagd, andererseits die weder weidgerechte noch tierschutzkonforme "Baujagd". Bei dieser Art der Jagd stöbern kurzbeinige Hunde wie unter anderem Foxterrier oder Dackel ganze Fuchsfamilien in ihrem Bau auf und hetzen sie den Jägern vor die Flinten. Diese Art der Bejagung sieht aber auch Hans Fürst kritisch. "Das macht vielleicht dann Sinn, wenn sich der Fuchs in der Nähe eines Dorfs zu stark verbreitet hat", sagt er. Im Augsburger Land sei jedoch vor allem die Jagd mit Schusswaffe oder Fallen praktikabel. Schließlich besteht bei der Jagd im Bau auch für den Hund eine gewisse Gefahr.

