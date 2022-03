Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Die Nothaltebuchten an der B2 verkommen zu Müllhalden

Plus An Bundesstraßen und Autobahn in der Region sammelt sich der Unrat. Das stellt Landwirte und den Autobahnbetreiber vor eine Herausforderung. Wie kommt man dagegen an?

Von Moritz Winkler

Bundesstraßen und Autobahnen in der Region haben ein Problem mit Abfällen. Viele Autofahrer nutzten die Wiesen entlang der Fahrbahn aus, um dort ihren Müll zu entsorgen. Das stellt Landwirte sowie den Autobahnbetreiber Pansuevia vor eine Herausforderung.

