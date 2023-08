Landkreis Augsburg

vor 11 Min.

Metallbau oder Pflege: Mit Ausbildungsstart beginnt neuer Lebensabschnitt

Plus Zum Ausbildungsstart stellt sich die Situation in den Betrieben im Landkreis unterschiedlich dar. Überall ist man aber froh um Bewerber – eine von ihnen kommt sogar aus China.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Am Freitagmorgen um 7 Uhr beginnt für Luca Seiler, 15, und Lennard Heinz, 17, ein neuer Lebensabschnitt: Nun startet ihre dreieinhalbjährige Ausbildung zum Stahl- und Metallbauer bei der Biburger Firma Letz. "Ich hoffe, dass die Ausbildung vielseitig ist, dass ich nicht nur das Gleiche mache und viel Neues lerne", verspricht sich Heinz. "Und dass ich Spaß bei der Arbeit habe und ein tolles Klima im Team herrscht." Dass es so wird wie im Praktikum hofft Luca Seiler. Bei einem zweiwöchigen Pflichtpraktikum hat er einen ersten Einblick in seine neue Arbeit, die sich vor allem in der Werkstatt abspielt, erhalten.

Auch Lennard Heinz hat bei der Firma Letz im Vorfeld in den Beruf Stahl- und Metallbauer geschnuppert. Den Jugendlichen war danach direkt klar, dass sie hier ihre Ausbildung machen wollen. Eine Win-win-Situation – auch für die Arbeitgeber Denis und Simone Letz. "Es war ein Glück, dass sich beide beworben haben. So haben wir heuer gleich zwei Azubis", sagt Simone Letz. Im Praktikum hätten sie sich gut gemacht. Als angehende Stahl- und Metallbauer verdienen sie – gestaffelt nach Ausbildungsjahr – zwischen 800 und 1060 Euro im Monat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen