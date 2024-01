Persönlichkeiten aus dem Augsburger Land verraten ihre Neujahrsvorsätze

Für viele startet das neue Jahr mit neuen Vorsätzen. Bekannte Personen aus dem Augsburger Land erzählen von ihren Zielen für das Jahr 2024.

Der Beginn eines neuen Jahres ist für viele der perfekte Start, um alte Gewohnheiten abzulegen und neue zu schaffen. Damit das auch klappt, machen sich viele zum Jahreswechsel einen Neujahrsvorsatz. Unsere Redaktion hat sich im Augsburger Land umgehört und einen Polizisten, einen Pfarrer, eine Politikerin und eine Sportlerin nach ihren Vorsätzen gefragt:

SPD-Politikerin Simone Strohmayr möchte in diesem Jahr wieder mehr laufen. Foto: Marcus Merk

Die Politikerin

Die Stadtbergerin und Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr hat sich einen Vorsatz für das neue Jahr gemacht. „Nach dem anstrengenden Wahlkampfjahr möchte ich wieder mehr Sport machen und weniger Zucker essen“, sagt die Sozialdemokratin. Früher sei sie immer viele Läufe gelaufen, mit der Zeit wurde das immer weniger. Auch den Gersthofer Silvesterlauf konnte sie nicht mitmachen. „Ich werde auch nicht jünger und mit dem Alter brauche ich mehr Training“, erklärt Strohmayr. Das ist nun ihr Ziel für das Jahr 2024: wieder mehr laufen und trainieren, um so wieder an einigen Läufen teilnehmen zu können. „Der Landkreislauf steht schon auf meiner Liste“, sagt Strohmayr.





Personal Coach Renate Dumreicher möchte im Januar auf Zucker verzichten. Foto: Marcus Merk

Die Sportlerin

Sport und Ernährung ist auch für Renate Dumreicher sehr wichtig. Die Ernährungsberaterin und Personaltrainerin aus Neusäß hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und setzt sich jedes Jahr neue Vorsätze. Seit gut einem Jahr ist sie Vegetarierin und isst weder Fleisch noch Fisch. Dumreicher hat für dieses Jahr gleich mehrere Vorsätze: „Ich möchte meine Routinen optimieren, im Januar so gut wie keinen Zucker essen und im April einen zehn Kilometerlauf unter 50 Minuten schaffen“. Dafür hat sie sich bereits einen Ernährungsplan für den kompletten Januar erstellt. Zudem möchte sie sich noch einen Trainingsplan erstellen. „Dadurch kann ich auch mal meine Komfortzone verlassen, damit sich auch wirklich etwas ändert“, erklärt die Sportlerin, die auch auf Social Media sehr aktiv ist. Als Influencerin hat sie sich ebenfalls eine Challenge gesetzt: 366 Tage möchte sie jeden Tag ein neues Workout posten.





Robert Schmitt, Leiter der Polizei Zusmarshausen, macht sich persönlich keine Vorsätze. Foto: Marcus Merk

Der Polizist

Robert Schmitt, Chef der Polizei in Zusmarshausen, hat sich persönlich nichts vorgenommen. „Ich schaue mal, was auf mich zu kommt“, erklärt der Polizist. Beruflich hat der Polizist aber ein paar Vorsätze. Er hofft auf ein erfolgreiches und ruhiges Jahr: „Mit wenigen Verkehrsunfällen und wenig Kriminalität“.





Pfarrer Alan Büching in der Immanuelkirche in Diedorf. Foto: Marcus Merk

Der Pfarrer

Alan Büching, Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Diedorf und Fischach hält nicht viel von Neujahrsvorsätzen. Er sagt: „Sich selbst einen Druck aufzubauen, um etwas zu ändern, das bringt nichts." Für den Pfarrer sei es wichtiger, in einer konkreten Situation im Leben, an der man merkt: Das ist jetzt nicht gut, da muss ich was ändern, auf sich zu hören.



So bleibt es nicht nur bei Vorsätzen

"Das wichtige ist, die Ziele immer genau zu definieren und konkret zu machen", erklärt die Personaltrainerin Dumreicher. Anstatt sich vorzunehmen nichts Süßes mehr zu essen, sollte man sich vornehmen, keine Gummibärchen oder Schokolade mehr zu essen. Zudem kann es helfen einen gesunden Ersatz einzuführen, wie Nüsse oder einen Gemüsesnack. Denn für das Gehirn sei es leichter eine Gewohnheit durch eine andere zu ersetzen. Auch der Vorsatz: "Ich möchte gesünder Leben", sollte unmissverständlich an einem Ziel festgemacht werden. "Beispielsweise mehr trinken", erklärt Dumreicher. Das habe dann automatisch viele positive Einflüsse auf die Ernährung, den Stoffwechsel und die Haut und kann an einem konkreten Vorhaben festgemacht werden.