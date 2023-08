Landkreis Augsburg

Regenwetter im Sommer: Volles Titania, Flaute in den Freibädern

Regen und niedrige Temperaturen sorgten in den vergangenen Wochen für leere Becken in den Freibädern. Für die kommenden Tage ist wieder besseres Wetter angesagt.

Plus Der Sommer machte in den vergangenen Tagen eine Pause. Während es im Titania so voll war, dass Badegäste wieder nach Hause fahren mussten, herrschte in den Freibädern gähnende Leere.

Pünktlich zum Ferienbeginn machte der Sommer eine Pause. Der Besuch im Freibad fiel damit ins Wasser. Dabei gibt es im Augsburger Land eine Menge Bademöglichkeiten im Freien. Hallenbäder hingegen sind vergleichsweise rar. Kein Wunder also, dass dort, wo auch drinnen gebadet werden kann, eine Menge los. Im größten Freizeitbad im Augsburger Land, dem Titania in Neusäß, mussten einige sogar wieder nach Hause fahren, weil die Becken voll waren. In den kommenden Tagen dürfte sich das wieder ändern.

Ein volles Hallenbad mitten im Sommer

Die Betreiber des Titania dürften sich über ein volles Bad mitten im Sommer freuen. "In den vergangenen Tagen waren die Grenzen dessen erreicht, was geht", erzählt Titania-Pressesprecherin Petra Voßiek. Für August ist das mehr als ungewöhnlich. In dem Freizeitbad gibt es sogar einen speziellen Sommer-Rabatt, um das Bad auch während der Sommermonate attraktiver zu machen. Es ist auch kein Zufall, dass vor rund einem Monat die jährliche Revision stattfand. In dieser Zeit war das Titania für Gäste geschlossen. Der Zeitpunkt war gut gewählt, denn nach den heißen Tagen im Juni folgten regnerische Wochen. "Sobald es regnet, ist bei uns mehr los. Besonders in den Ferien", erzählt Voßiek.

