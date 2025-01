Rezepte für Altbackenes gesucht

Mehr als zehn Kilogramm Brot und Backwaren wandern pro Kopf in Deutschland jährlich in die Mülltonne. Was kann man dagegen tun? Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg will ein Bewusstsein für das Thema Lebensmittelverschwendung bei jungen Menschen schaffen und hat dafür den Wettbewerb „Backwaren 2.0: BROTal lecker – auch recycelt!“ ausgelobt. Er soll Schülerinnen und Schüler dazu anzuregen, kreativ mit alten Semmeln und Brotresten umzugehen. Mitmachen können Schulklassen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg und der Stadt Augsburg. Über ihre Lehrerinnen und Lehrer kann jede Klasse vom 1. Februar bis zum 16. Mai ein selbst kreiertes Rezept einreichen, das als Zutat Altbackenes verwertet. Zu gewinnen gibt es einen Busausflug entlang der Lebensmittel-Wertschöpfungskette, einen Recycling-Kochkurs und praktische Überraschungsgeschenke. Die detaillierten Teilnahmebedingungen sind auf der Webseite des AELF Augsburg unter www.aelf-au.bayern.de zu finden. (AZ)

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AELF Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Backwaren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis