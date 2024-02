Saturday Night Fever: So prägt uns John Travoltas Hüftschwung bis heute

Von Christina Bischof, Kristina Orth Christina Bischof, Jonathan Lübbers - vor 26 Min. Artikel anhören Shape

John Travolta wird 70 Jahre alt. Durch seine weltberühmten Bewegungen im Tanzfilm entdeckten in der Region viele ihre Tanzleidenschaft. Ein paar Erinnerungen.

Die Haare nach hinten geföhnt, die Fußspitzen tippen abwechselnd auf den Boden und der ausgestreckte Zeigefinger schnellt immer wieder von links unten nach rechts oben. Diesen Tanzmove haben seit 1977 so oder so ähnlich tausende Tanzfans auf der ganzen Welt immer wieder ausprobiert. In dem Jahr erschien der Film „Saturday Night Fever" mit John Travolta als Tony Manero in der Hauptrolle. Damals wie heute sind die ikonischen Bewegungen zur Musik der Bee Gees Kult. Zu Travoltas 70. Geburtstag am 18. Februar hat sich unsere Redaktion daher umgehört, wie der Musikfilm das Augsburger Land tänzerisch geprägt hat.

Travoltas Tanz soll in Gersthofen auch den Jüngeren nähergebracht werden

Sarah Lettieri ist Geschäftsführerin der Tanzschule Dance Emotion in Gersthofen. Als professionelle Tänzerin hat der Film „Saturday Night Fever" sie schon immer begleitet. In ihren Augen hat John Travolta die Tanzszene entscheidend geprägt. Der ikonische Tanz bleibe immer das Erste, was man mit dem Schauspieler verbinde. Tanzfilme haben für Lettieri einen besonderen Stellenwert: „Diese Filme machen einfach was mit einem“, sagt die 34-Jährige. Für sie ist „Saturday Night Fever" definitiv Kult. Der Film mag schon mehrere Jahrzehnte alt sein, verliere in ihren Augen aber nicht an Relevanz. Daher sei es der Tanzlehrerin wichtig, den Film auch den jüngeren Generationen näherzubringen.

