Sexistisch? Das sagen Veranstalter aus dem Augsburger Land zu "Layla" 

In Würzburg wurde der Schlagersong "Layla" verboten. Befürworter und Gegner stehen sich auch in der Region in einer Diskussion gegenüber, bei der es nicht nur um den aktuellen Hit geht.

Schlagertexte gehen ins Ohr. Mitgrölen und auf den Bänken tanzen, das ist bei Volksfesten die Devise - das macht für viele Menschen einen guten Schlager aus. Wovon die Lieder handeln, also was man denn da mitsingt, das scheint zweitrangig. Die Debatte um das Lied "Layla" von DJ Robin und Schürze hat das geändert: Ganz Deutschland debattiert über die Liedtexte alter und neuer Schlager. Was denken Veranstalter im Landkreis Augsburg darüber?

Das Lied "Layla" kletterte in den letzten Wochen bis auf Platz eins der Single-Charts hinauf. Es wird darin eine Prostituierte besungen, die als "schöner, jünger, geiler" beschrieben und als "Luder" bezeichnet wird. Das ist sexistisch und sollte nicht gespielt werden, sagen deshalb einige. Losgetreten wurde diese Debatte in Würzburg. Die Stadt, die als Veranstalter des dortigen Kiliani-Festes agiert, setzte ein Verbot gegen das Lied durch. Hintergrund war eine bereits letztes Jahr geschlossene Vereinbarung mit dem Zeltbetreiber, die Lieder mit sexistischem oder rassistischem Text auf dem Würzburger Volksfest verbietet.

Wird das Lied auf Veranstaltungen im Landkreis Augsburg gespielt?

In der SinGold Destillerie in Wehringen finden diesen Freitag und Samstag karibische Nächte statt, zwei DJs werden dort Musik auflegen. Auch, wenn das Thema eher Salsa und weniger Schlager sein wird: Falls die DJs fragen, ob sie das Lied auflegen dürfen, würden sie darum gebeten, das nicht zu tun, heißt es von SinGold. Es gebe doch so viele alternative Lieder, die Frauen nicht diskriminieren würden.

Ob das Lied auf der Bergparty in Auerbach, die bereits vor zwei Wochen stattfand, gespielt wurde, kann Veranstalter Ludwig Furnier nicht mehr sagen. Bisher waren solche Debatten auf der jährlich stattfindenden Bergparty kein Thema, sagt er. Auch in der Jugendfreizeitstätte MatriX in Königsbrunn gab es darüber noch keine Diskussion. Bei der Veranstaltung in der Eishalle an diesem Wochenende wird das Lied aber sowieso nicht gespielt, sagt Mitarbeiterin Angela Klecker: "Da läuft Urban-Club-Sound, kein Ballermann".

Die Stadt Neusäß hat über ein mögliches Verbot auf dem im September stattfindenden Volksfest noch nicht nachgedacht. Ob für den Herbst eine Richtlinie für mögliche Verbote erarbeitet wird, sei bisher unklar, teilte die Stadt auf Anfrage mit.

Diskussion auch über andere sexistische Schlagertexte

Die Debatte um den Schlagertext reiht sich ein in eine Diskussion darüber, wie wichtig sprachliche Formulierungen sind. Die einen sind der Meinung, dass Sprache unsere Wahrnehmung prägt und mit diskriminierenden Zuschreibungen Menschen verletzen kann. Die anderen befürchten eine "Verbotskultur", in der sie nicht mehr wissen, was sie noch sagen dürfen und was lieber nicht.

Man muss gar nicht weit blicken, schon bei den Schlagern gibt es genug andere Beispiele: Über "Skandal im Sperrbezirk" wird schon diskutiert, das "Donaulied" ist bereits länger in der Debatte. In Passau unterschrieben 2020 über 30.000 Menschen eine Petition zum Verbot des Liedes, in dem die Vergewaltigung eines schlafenden Mädchens besungen wird. Es scheint an der Zeit, über solche Texte zu sprechen.