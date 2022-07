Landkreis Augsburg

13:45 Uhr

So bereiten sich Menschen im Kreis Augsburg auf die Hitzewelle vor

Plus Einige freuen sich auf die kommenden heißen Tage in Eisdiele und Freibad, andere haben unter der Hitze zu leiden. Wie sich Beschäftige auf die extremen Temperaturen vorbereiten und wie sich jeder Einzelne schützen kann.

Von Anne Eberhard

Vor der Eistheke des Tutti Frutti in Neusäß hat sich eine lange Schlange gebildet. Aktuell sei Hochsaison hier, gerade in den letzten Schultagen sei es bei hohen Temperaturen, wie sie in der Region immer häufiger vorkommen, voll, sagt eine Mitarbeiterin. Die Eisproduktion laufe auf Hochtouren. "Unsere neuen Sorten laufen sehr gut", sagt sie, "Zitrone-Lavendel zum Beispiel, oder Campari-Orange. Schokoladige Eissorten gehen aber auch immer." Was für die Eisdielen der Region Rekordumsatz und Überstunden bedeutet, hat auch in anderen Bereichen Folgen. Viele Menschen leiden unter der extremen Hitze, wie sie für die kommenden Tage vorhergesagt ist. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Wir haben mit Menschen gesprochen, die es wissen müssen.

