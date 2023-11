Landkreis Augsburg

So bleibt der Christbaum bis zum Heiligabend grün

In vielen Haushalten wird der Weihnachtsbaum schon im frühen Advent besorgt. Doch wie hält man ihn dann am besten frisch bis zum Heiligabend?

Von Melanie Langenwalter

Der Schnee, der pünktlich zum Dezember kommt, macht Hoffnung auf eine weiße Weihnacht. Was in den meisten Haushalten jedoch noch fehlt, ist ein Christbaum. Um den zu bekommen, gibt es viele Wege. „Wir bieten Familien jedes Jahr das Erlebnis, ihre Christbäume selbst zu schlagen“, erzählt Ulrich Zott, Besitzer des Obsthofs Zott in Ustersbach. Dieses Jahr ist das am zweiten und dritten Adventswochenende möglich. „Das Erlebnis, den Christbaum selbst zu schlagen, rückt jedoch immer mehr in den Hintergrund“, weiß Zott.

Nordmanntannen aus Ustersbach gibt es auch beim Hof-Ständle in Schwabmünchen. Verkauft werden sie am zweiten Dezemberwochenende. Thomas Emslander, Vorsitzender des Vereins Bayerische Christbaumanbauer, sagt: „Der Trend geht eher dazu, dass die Bäume immer früher aufgestellt und schon ein paar Tage nach Weihnachten wieder weggebracht werden.“ Die Tradition, erst am Heiligabend den Baum zu besorgen, geht zurück.

