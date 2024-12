So blicken syrische Geflüchtete auf die Entwicklungen in ihrem Geburtsland

Dass in Syrien der Machthaber Assad gestürzt ist, hat Ahmad Mustafa aus den Nachrichten erfahren. „Endlich leben wir wieder in Freiheit“, sagte sich der 34-jährige Syrer damals vor dem Fernseher. Heute ist er sich nicht mehr so sicher. Denn die Frage ist: Was kommt jetzt? Ist der Frieden in seinem Heimatland stabil, wie wird es der Wirtschaft gehen? Er ist nicht der Einzige Syrer im Landkreis Augsburg, der sich diese Fragen stellt. Viele der Befragten wollen anonym bleiben – sie haben Angst vor möglichen Konsequenzen.

Jennifer Kopka Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Syrien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis