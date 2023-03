Landkreis Augsburg

So reagieren Eltern auf den Kita-Streik im Landkreis Augsburg

In einigen Städten und Gemeinden im Landkreis Augsburg wird in den Kitas gestreikt. Die Eltern haben dafür noch Verständnis.

Plus In den Kitas in Gersthofen und weiteren Kommunen im Kreis wird gestreikt. Es geht um bessere Bezahlung und die Belastung des Personals. In Gersthofen hilft eine App.

Die Digitalisierung kann auch im Falle eines Streiks helfen: Weil die Stadt Gersthofen durch eine App die Eltern über den Streik in den Kitas der Stadt informieren konnte, gab es am gestrigen Montag keine Überraschungen. Das bestätigt auch ein Elternbeirat der städtischen Kita St. Elisabeth. Doch damit war der Streik freilich nicht abgewendet. Eltern mussten sich dennoch nach einer anderen Betreuung für ihre Kinder umsehen – oder selbst freinehmen. Nicht nur Kitas in Gersthofen waren betroffen, sondern auch die Kita "Schneeweißchen und Rosenrot" in Aystetten sowie Kitas in Bobingen und Untermeitingen. Heute streikt auch Personal im "Haus für Kinder am Freibad" sowie der Kindergarten in der Gartenstraße in Meitingen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Ausstand aufgerufen, der auch am heutigen Dienstag noch andauert.

