Landkreis Augsburg

vor 36 Min.

So reagieren Freie Wähler aus dem Kreis Augsburg auf Aiwangers Aussagen

Plus Seine umstrittenen Äußerungen trugen Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger Rücktrittsforderungen ein. Seine Parteifreunde im Landkreis schwanken zwischen Loyalität und Kritik.

Von Jonathan Lyne, Christoph Frey Artikel anhören Shape

Was macht man, wenn der eigene Chef sich in die Nesseln gesetzt hat? Ihn verteidigen oder doch lieber Distanz erkennen lassen? Wie also halten es die Freien Wähler im Kreis Augsburg mit den Aussagen ihres Parteichefs Hubert Aiwanger auf einer Demo in Erding. Dort sprach der Spitzenmann der FW davon, dass sich die „schweigende Mehrheit die Demokratie zurückholen“ müsse, wetterte über "Berliner Chaoten", die "den Arsch offen" hätten. War es nun eine rücktrittswürdige Wutrede oder zulässige Standortbestimmung im Wahlkampf?

"Er hat den Finger in die Wunde gelegt und deutlich benannt, wo die Probleme liegen", sagt Kreisrätin und Kreisvorsitzende Claudia Schuster. Man müsse die Aussagen im Kontext sehen und dürfe sie nicht nur auf einen Satz reduzieren. Die Politik der Ampelregierung gehe aktuell gegen den Willen der breiten Bevölkerung, findet Schuster. Das habe Aiwanger in seinem Stil zum Ausdruck gebracht. „Jetzt werden seine Worte auf die Goldwaage gelegt, bis ins Kleinste seziert und absichtlich anders verstanden, als sie im Kontext gemeint waren“, meint sie. Einen Rücktritt zu fordern, sei aus ihrer Sicht völlig überzogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen