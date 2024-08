Wie öffentliche Unternehmen ihre Top-Kräfte entlohnen

Transparenz hat einen hohen Stellenwert: Auf über 150 Seiten hat der Landkreis Augsburg festgehalten, wo und vor allem wie er überall beteiligt ist. Auch Mitgliedschaften in Vereinen und Organisationen werden aufgeführt. An die meisten tritt der Landkreis jedes Jahr einen Mitgliedsbeitrag ab. Die Höhe ist im sogenannten Beteiligungsbericht genauso festgehalten wie die Gehälter der Top-Manager oder die Entschädigungen von ehrenamtlichen Verwaltungsräten.

Zu den Spitzenkräften - was die Bezüge betrifft - gehörten im Jahr 2022 die Mitglieder des Vorstands der Sparkasse Schwaben-Bodensee: 1,8 Millionen Euro wurden an das fünfköpfige Gremium überwiesen. Die Mitglieder des großen Verwaltungsrats erhielten 335.000 Euro. Ihm gehören unter anderem Landräte und Bürgermeister aus dem Geschäftsbereich des kommunalen Wirtschaftsunternehmens an.

Zu den Top-Spitzenkräften gehört auch die Geschäftsführung der Augsburger Schwabenhallen. Sie erhielt 2022 Gesamtbezüge in Höhe von 163.000 Euro. Der Landkreis Augsburg ist mit 20,44 Prozent am Unternehmen beteiligt. Auch bei den Wertachkliniken ermöglicht der Beteiligungsbericht für 2022 einen Blick in die Zahlen: Der Vorstand erhielt 2022 Gesamtbezüge in Höhe von 236.000 Euro, was etwa der Summe entspricht, die der Vorstand der Abfallverwertung Augsburg erhalten hat. Die Geschäftsführung des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) bekam im Jahr 2022 Gesamtbezüge in Höhe von 164.000 Euro, beim Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg waren es laut dem Beteiligungsbericht 105.000 Euro. So viel erhielt auch die Geschäftsführung des Augsburger Innovationsparks, an dem der Landkreis mit 25 Prozent als Gesellschafter beteiligt ist. Weitere Top-Kräfte waren laut Bericht der Geschäftsführer des IT-Gründerzentrums (120.000 Euro), der Regio Augsburg Tourismus (98.000 Euro) und der Regio Augsburg Wirtschaft (100.000 Euro).

Was Verbandsmitglieder für ihr Ehrenamt erhalten

Im jetzt vorliegenden Bericht werden auch eher unbekannte Beteiligungen veröffentlicht: Der Landkreis ist beispielsweise mit 20,43 Prozent am „Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg“ beteiligt. Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters betrug 2400 Euro, der Geschäftsleiter erhielt eine Entschädigung von 3100 Euro. Deutlich höher war 2022 die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbands Augsburg: Sie erhielten 74.000 Euro. Den Vorsitz hatte damals Landrat Martin Sailer, seine Stellvertreterin war die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber. Die doppelköpfige Geschäftsleitung erhielt eine Entschädigung von knapp 29.000 Euro.

In welchen Vereinen der Landkreis Mitglied ist

Auch die Vereinsmitgliedschaften des Landkreises sind im Beteiligungsbericht für 2022 aufgeführt. Beispielsweise ist der Landkreis Mitglied beim ADAC (58 Euro). Hintergrund ist der Abschluss eines Firmenschutzbriefes. Ungleich höher waren die Beiträge, die an den Kommunalen Prüfungsverband (35.000 Euro), den Bayerischen Landkreistag (90.000 Euro), den Naturpark Augsburg - Westliche Wälder (92.000 Euro) oder die Schwabenhilfe für Kinder (79.000 Euro) abgeführt wurden. Spitzenreiter ist die Volkshochschule Augsburger Land, an die 891.000 Euro flossen. Der Landkreis ist auch Mitglied der Gesellschaft für Sicherheitspolitik und der Freunde der Universität Augsburg oder der Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- und Verkehrsplanung sowie des Netzwerks Leichte Sprache. Einige Mitgliedschaften wurden 2022 gekündigt: Dazu gehört der Verein Creditreform Augsburg, der Kreditmissbrauch verhindern und Wirtschaftskriminalität bekämpfen will.