So werben Firmen im Landkreis Augsburg um Fachkräfte

Plus Der Fachkräftemangel zieht sich durch alle Branchen. Um neue Mitarbeiter und junge Menschen im Augsburger Land zu werben, wird vor allem auf Aufklärung gesetzt.

Geregelte Arbeitszeiten, kostenlose Parkplätze, 30 Tage Urlaub im Jahr und ein angenehmes Arbeitsklima: Mit solchen Versprechungen lockt man heutzutage keine neuen Arbeitskräfte mehr. Für viele Bewerber zählen sie vielmehr zu den Mindestanforderungen an ihren neuen Job. Auch die Möglichkeit von Homeoffice und Fahrradleasing werden allmählich zum Standard.