Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

So wird der Garten zum Paradies für Bienen

Plus Englischer Rasen ist für jede Biene ein Albtraum. In Oberschönenfeld entsteht ein Lebensraum für Wildbienen, der zeigt, was in einen naturfreundlichen Garten gehört.

Von Melanie Langenwalter Artikel anhören Shape

Kurzes Aufatmen bei den Imkern: Endlich scheint die Sonne. Bei dem vielen Regen in den vergangenen Wochen konnten die Bienen kaum fliegen. Das ist tragisch, denn nun steht bereits der Juni an. Ein Monat, in dem es nach der Frühlingsblüte im April und Mai bei uns in der Region mit Blüten recht mau ausschaut. Für die Bienen bedeutet das: Nahrungsmangel.

Spätestens seit dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" ist das Problem des Artensterbens bekannt. Doch trotz dessen Erfolgs ist das Problem noch lange nicht gelöst. Von über 500 Wildbienenarten in Deutschland stehen je nach Region über die Hälfte auf der Roten Liste. "Wir haben ein Umsetzungsproblem", sagt Rainer Holzapfel, Vorstand des Bezirksverbands der Imker Schwaben. So sei vielen Menschen durch das Volksbegehren die derzeitige Situation bewusst geworden, allerdings wird dagegen noch viel zu wenig gemacht. Doch was genau kann jeder Einzelne von uns tun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen