„Das Handwerk bringt tolle Leistungen hervor, im Handwerk arbeiten wunderbare junge Menschen, und das Handwerk hat in Schwaben eine gute Zukunft.“ Das waren die Worte von Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer (HWK) für Schwaben, bei der diesjährigen Abschlussfeier im Atrium der HWK in Augsburg. Rauch bescheinigte den Kammersiegerinnen und -siegern exzellente Leistungen, die sie mit Ausdauer und Kreativität erbracht hätten. HWK-Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner schloss sich mit seinen Glückwünschen an und forderte die erfolgreichen Nachwuchstalente auf, die Werbetrommel für das Handwerk zu rühren: „Sprechen Sie offensiv und positiv über Ihre Erfahrungen im Handwerk. Das gilt auch für die Betriebe. Berichten Sie über Ihre Erfolge, machen Sie auf die Möglichkeiten im Handwerk aufmerksam. Gerade die Sozialen Medien bieten dazu tolle Chancen.“

Die Sieger aus dem Landkreis Augsburg

Unter den 50 schwäbischen Kammersiegerinnen und -siegern wurden aus dem Landkreis Augsburg in diesem Jahr prämiert: Fotografin Vanessa Kollmannsperger (Werbefotografie Weiss GmbH, Gersthofen), Gebäudereiniger Elias Can Gül (Meister Eder Gebäudereinigung, Neusäß), Kfz-Mechatroniker Benedikt Samer (Baumann und Steppich Kfz-Service, Altenmünster) und Fahrzeug-Sattler Florian Kreißl (Hermann Schnierle GmbH, Gersthofen).

Eine Silberne Ehrennadel geht nach Friedberg

Bei der Feier wurden auch Handwerksbetriebe für ihre besonderen Leistungen im Ausbildungsengagement geehrt. Für den dritten Kammersieg in einer Firma gibt es die Silberne Ehrennadel des Schwäbischen Handwerks. In diesem Jahr erhielten die Auszeichnung Jörg Fetzer (Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Günzburg), Friedrich Josef Heidel (Heidel Haustechnik, Gundremmingen) und Bianka Zweer (Landbäckerei Ihle, Friedberg).

Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk (DMH) ist in Europa einzigartig: In über 130 Gewerken messen sich in bis zu vier aufeinander aufbauenden Ebenen, von der Innungs- über die Kammer- und Landesebene bis hin zum Bundeswettbewerb der Landessiegerinnen und Landessieger, die besten Nachwuchstalente in einer beruflichen Ausbildung. Das heißt: Mehr als 3.000 Jugendliche starten jedes Jahr deutschlandweit in den Wettbewerb, um den Bundestitel in ihrem Gewerk zu erringen. (AZ)