Start in den Advent: Jetzt gehen in den Buden die Lichter an

Spätestens jetzt kann jeder allmählich in Weihnachtsstimmung kommen: Am ersten Adventswochenende beginnen in vielen Orten die Weihnachtsmärkte und auch das kulturelle Programm stimmt auf die Vorweihnachtszeit ein. Hier ein paar Tipps für die wichtigsten Events in der Region an diesem Wochenende:

In Anhausen ist am Samstag ab 17 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr am Feuerwehrhaus Weihnachtsmarkt und in Diedorf findet an der Schmuttertalhalle am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr wieder der „Diedorfer Advent“ statt, wobei sich am Samstag um 17.15 Uhr die Perchten mit ihren Masken angekündigt haben.

Eine besondere Kulisse bietet das Schloss in Emersacker am Samstag ab 16 Uhr für die Schlossweihnacht und in Gablingen lädt am Samstag ab 18 Uhr am Kirchplatz die Dorfweihnacht ein. In Zusmarshausen findet auf dem Kirchplatz am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr der Christkindlesmarkt statt.

Das „Gersthofer Wintermärchen“ hat auf dem Rathausplatz am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 21 Uhr geöffnet, die Stockerbahn und die Gastronomie bereits ab 12 Uhr. Der Nikolaus wird am Sonntag um 11 Uhr am Ballonstartplatz die Kinder besuchen und dann mit einem Ballon in luftige Höhen steigen. Der beliebte Engerlmarkt am Kloster in Thierhaupten wird am Wochenende wieder Tausende Besucher anziehen. Geöffnet ist er am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Im Museum Oberschönenfeld gibt es am Samstag von 13 bis 16 Uhr eine offene Adventswerkstatt und im Stüble den Adventsbasar. Eine Dorfweihnacht gibt es in Lauterbrunn (Heretsried) am Samstag ab 15 Uhr, in Kühlenthal ab 16 Uhr und einen Weihnachtsmarkt in Kutzenhausen am Bauhof ab 17 Uhr.

Der Neusässer Weihnachtsmarkt öffnet seine Buden am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag ab 16 und am Sonntag ab 14 Uhr. In Stadtbergen beginnt der Adventszauber mit Kunsthandwerkermarkt im Bürgersaal am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, Adventszauber und Kunsthandwerksmarkt. Am Sonntag findet ab 14 Uhr an der Parkschule der Nikolauslauf für einen guten Zweck statt und in Deuringen bietet am Samstag von 15 bis 21 Uhr der Christkindlesmarkt viele Leckereien und Geschenkideen.

Konzerte

Musikalisch ist in der Stadthalle Gersthofen am Samstagabend ab 19.30 Uhr „German Brass“ geboten und im GeNuss Cafe in Lützelburg gibt es um 20 Uhr Folksongs von Martin Ehinger. Eine besonders zauberhafte Vorstellung für Kinder ab drei Jahren gibt es in der Stadthalle Gersthofen am Sonntag um 15 Uhr für Fans von Pettersson und Findus mit dem Stück „Morgen, Findus, wird’s was geben“.

Ohne Weihnachtsstimmung, aber dennoch sehr beliebt, ist immer der Kleintiermarkt in Meitingen (Gasthof Neue Post) am Sonntag von 8 bis 11 Uhr.

Weihnachtliche Konzerte im Landkreissüden

Im Advent sind etliche stimmungsvolle Konzerte geboten:

Im Bürgerhaus Graben spielen am Freitag um 20 Uhr die Hot Wings - „The funky side of christmas“ und in Bobingen gibt das Kammerorchester Bobingen am Sonntag um 17 Uhr sein Konzert in der Dreifaltigkeitskirche. Am Sonntag um 16 Uhr findet In Königsbrunn in der Pfarrkirche „Zur Göttlichen Vorsehung“ das Konzert der Sing- und Musikschule Königsbrunn statt.

In der Sporthalle Graben präsentiert am Samstag um 16.30 Uhr der TSV Graben seine Weihnachtsshow „80er meets Christmas“.

Folgende Märkte werden an diesem ersten Adventswochenende sicher viele Besucher anlocken:

Icon Vergrößern In Bobingen taucht der Weihnachtsmarkt den Rathausplatz in festliches Licht. Foto: Brigitte Fregin (Archivbild) Icon Schließen Schließen In Bobingen taucht der Weihnachtsmarkt den Rathausplatz in festliches Licht. Foto: Brigitte Fregin (Archivbild)

In Bobingen öffnet am Freitag und Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr auf dem Rathausplatz der Christkindlmarkt seine Buden. In Klosterlechfeld ist auf dem Franziskanerplatz am Sonntag ab 14 Uhr Adventsmarkt und im Pfarrsaal Maria Hilf ist am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr eine Krippenausstellung zu sehen.

In Oberottmarshausen eröffnet am Sonntag um 14.30 Uhr der Christkindlmarkt im Schulhof und unterhält Groß und Klein bis 19 Uhr mit einem vielseitigen Rahmenprogramm. Adventsstimmung gibt es beim „Advent im Schlosshof“ am Samstag ab 16 Uhr in Mickhausen und in Schwabegg am Samstag von 14.30 bis 20 Uhr bei der „Schwabegger Dorfweihnacht“. (AZ)