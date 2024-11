Staufer-Löwen in Gold für Mitglieder der Narrneusia und Deubachia

Fünf Närrinnen und Narren aus dem Landkreis wurden bei der 22. Ordensverleihung des „Staufer-Löwen in Gold“ im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm gewürdigt. Die Auszeichnung wird für besonders treues und langjähriges Engagement im Faschings- und Fastnachtswesen vom bayrisch-schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) verliehen und gilt als höchste Ehrung des Verbandes. Voraussetzung ist eine 22 Jahre währende aktive Tätigkeit im Vorstand, als Trainer oder in der Jugendleitung bzw. 33 Jahre ununterbrochenes Engagement. Unter den 22 Ausgezeichneten waren mit Christine Hoffmann, Elmar Kretz und Christian Schuster in diesem Jahr drei Mitglieder der Narrneusia Neusäß sowie mit Karl Jaser und Markus Kollitz zwei Mitglieder der der CCD Deubachia Deubach. (AZ)

