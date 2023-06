Tipps für die Ferien: Besondere Wander- und Radwege im Landkreis Augsburg

Auf besonderen Wegen durch den Landkreis Augsburg unterwegs sein – mit der Familie, mit einer netten Begleitung oder auch allein. Passende Angebote dazu gibt es viele.

Ludwig Ganghofers Lausbubenweg

Einen Teil seiner Jugend verbrachte der bayerische Heimatschriftsteller Ludwig Ganghofer in Welden im Holzwinkel. Einige seiner Erlebnisse hat er in den berühmten "Lausbubengeschichten" verarbeitet. Freilich ist dahingestellt, ob die wirklich so geschehen sind. Die aufgezeichneten Streiche auf jeden Fall können seit 2015 auf dem 3,5 Kilometer langen Rundweg mit der ganzen Familie nachererlebt werden. Die Stationen entsprechen dabei einzelnen Episoden aus Ganghofers Kindheits- und Jugendroman "Lebenslauf eines Optimisten". Da geht es ums Eierklauen beim "Rollewirt", das Zielschießen auf die Nase eines Freundes – aber ganz nebenbei auch um den Wald und was es dort zu entdecken gibt.

Ludwig Ganghofers Lausbubenweg bei Welden ist vor allem bei Kindern beliebt. Foto: Andreas Lode

Jakobus-Pilgerwege

Durch ganz Europa bis nach Santiago de Compostela in Nordspanien zieht sich der berühmteste aller europäischen Pilgerwege, der Jakobusweg. Das Ziel ist immer dasselbe, doch die Strecke ist es nicht immer komplett gleich. So streifen eine östliche und eine westliche Route den Naturpark Augsburg Westliche Wälder. Die östliche Route führt entlang der Wertach am Rande des Naturparks entlang über Bad Wörishofen nach Bad Grönenbach im Allgäu. Dort mündet auch die westliche Route wieder auf den Hauptpfad ein. Im Landkreis Augsburg führt diese von der Stadtgrenze Augsburgs in Wellenburg nach Oberschönenfeld und dann nach Maria Vesperbild, das schon im Landkreis Günzburg liegt. Beide Wege sind durch das typische Muschel-Symbol gekennzeichnet.

Viele Wege führen durch die Stauden. Auch der Jakobus-Pilgerweg mit seiner typischen Muschelkennzeichnung. Foto: Marcus Merk

Dr.-Karl-Vogele-Radweg

Ein begeisterter E-Biker ist der ehemalige Augsburger Landrat Karl Vogele. Nach ihm wurde 2008 sogar ein eigener Rad-Rundweg benannt. Er führt auf gut 20 Kilometern von Schwabmünchen über Schwabegg nach Konradshofen und dann über Birkach, Klimmach und Leuthau wieder zurück nach Schwabmünchen. Entlang der Strecke liegen zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie der Kalvarienberg, der Geschichts- und Waldlehrpfad an der Haldenburg und die keltische Viereckenschanze in Schwabegg. Im Grunde ist der Weg nicht schwer zu fahren, doch bei Leuthau gibt es eine schwierige Steigung aus dem Wertachtal hoch in die Stauden zu überwinden – zumindest, wenn man den Rundweg entgegen der üblichen Richtung fährt. Mit einem tollen Ausblick wird die Mühe jedoch belohnt.

Gut ausgebaut sind die Radwege auf dem Dr.-Karl-Vogele-Rundweg, hier bei Leuthau. Foto: Marcus Merk

Besinnungsweg rund um Mittelneufnach

Vom Zentrum von Mittelneufnach aus gibt es für den Besinnungsweg zwei Möglichkeiten: nach Westen oder nach Osten. Nach einer Idee des Freisinger Landschaftsarchitekten Rainer Söhmisch wurde der Besinnungsweg mit 20 Stationen gestaltet, um die Kulturlandschaft auf ganz besondere Weise zu zeigen und zu erhalten. Während der westliche Teil der "Weg der Gemeinschaft" ist, lautet das Motto des östlichen Teils "Mein persönlicher Weg". Jeder Wegteil erfordert etwa 2,5 Stunden Zeit und führt durch leicht hügeliges Gelände – wie es eben typisch ist für die Stauden. Im Zentrum beider Wegteile stehen die Achtsamkeit und die Heilkraft der Natur, die in Sprüchen und kurzen Anleitungen entdeckt werden kann.

Kunstwerke, die immer eine Verbindung zur Kultur haben, sind an einigen Station des Besinnungswegs in Mittelneufnach zu sehen. Foto: Andreas Lode

Gedenkweg Kuno

Der Gedenkweg Kuno führt zu einem Stück deutscher Geschichte, das viel zu lange unbeachtet im Scheppacher Forst lag. Unter schrecklichen Arbeitsbedingungen sollte in der NS-Zeit mitten im Wald eine "Wunderwaffe" entstehen, ein Düsenjäger der Augsburger Firma Messerschmitt. Erst im Februar 1945 war die Fabrik im Wald entstanden, über die nahe Autobahn sollten die Düsenjäger an ihren Bestimmungsort gebracht werden. Arbeiten mussten dort Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Heute sind die Reste der Gebäude fast zugewachsen, doch seit 2018 erinnert ein Gedenkpfad an das Geheimwerk Kuno. Tafeln weisen auf Ruinen und Gegenstände hin, die sich noch immer im Wald befinden oder nun wieder dort sind, wo sie sich einst befanden. Der Weg beginnt auf einem Wanderparkplatz etwa vier Kilometer östlich von Jettingen-Scheppach.

Lesen Sie dazu auch

Im Wald bei Jettingen-Scheppach, etwa auf einer Luftlinie zwischen Freihalden und Landensberg, sind noch heute die Überreste des Waldwerks Kuno zu finden. Foto: Marcus Merk

Energiepfad

Welche Formen von Energie gibt es und wie bestimmen und beeinflussen sie unser Leben? Um diese Fragen zu beantworten, hat die Bürgerstiftung Augsburger Land einen Energiepfad mit zunächst 17 Stationen angelegt, der praktisch durch den gesamten Landkreis führt. Dabei geht es darum, technisches Verständnis zu vermitteln und zu effizienterem Umgang mit Energie anzuregen. Die Stationen sind vielfältig und reichen von der Klostermühle in Thierhaupten über das Lechmuseum im Wasserkraftwerk Langweid bis zu einer Erdölförderung in Kleinaitingen. Weil Energie und ihre Formen gerade aktuell im Wandel sind, gibt es auf dem Pfad inzwischen mehr als 20 Stationen. Diese können auch über Radwege erreicht werden.

Auch das Wasserkraftwerk am Lechkanal in Gersthofen ist Teil des Energiepfads durch den Landkreis Augsburg. Foto: Marcus Merk

Witaquelle-Radrundweg

Schon mit Kindern im Grundschulalter ist der Witaquelle-Rundweg per Rad und seinen gut 20 Kilometern gut zu meistern. Der Weg beginnt und endet in Ustersbach, möglich ist es aber auch, mit dem Zug bis nach Gessertshausen zu fahren und von dort zu starten. Weiter geht es von dort über Dietkirch, Wollishausen und Reitenbuch nach Ustersbach, wo es am Bräustüble auch eine Ladestation für E-Bikes gibt. Weiter führt der Weg nach Aretsried, Heimberg, Fischach und über Margertshausen durch das romantische Schmuttertal zurück an Oberschönenfeld vorbei nach Gessertshausen.