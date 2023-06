Trockenheit im Augsburger Land: Ist der Rasen noch zu retten?

Plus Brauner und ausgedorrter Rasen: die anhaltende Trockenheit macht dem Grün im Garten zu schaffen - und Regen ist nicht in Sicht. Experten aus dem Augsburger Land geben Tipps.

Englischer Rasen oder Blühwiese? Die Meinungen darüber, wie der perfekte Garten auszusehen hat, gehen auseinander. Die eine möchte möglichst viele Blümchen und hohes Gras, der andere schaut neidisch auf den perfekt gestutzten Rasen des Nachbarn, während aus dem Grün im eigenen Garten ein strohiges Braun wurde. Unsere Redaktion hat mit Experten gesprochen, die für alle Gartenliebhaber Tipps haben.

Auf dem Golfplatz bei Gersthofen wird ein bis zwei Mal in der Woche gemäht. Dort, wo es das Spiel zulässt, steht der Rasen wegen der Trockenheit aktuell höher als üblich.

Etwa zweimal im Jahr kommt ein sogenannter Aerifizierer zum Einsatz. Das Gerät bohrt alle paar Zentimeter kleine Löcher in den Boden, die später mit Sand aufgefüllt werden. Profis sprechen vom "Belüften". Greenkeeper Manfred Auer erklärt: "Sand im Boden ist wichtig für den Rasen. Dort, wo viel Kies ist, vertrocknet er viel schneller." Für den heimischen Garten können Aerifzierer etwa in Baumärkten geliehen werden. Gleiches gilt für Vertikutierer, die den Rasen oberflächlich von Moos befreien