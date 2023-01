Landkreis Augsburg

Trotz Schneenot in den Alpen zieht es die Skifreunde auf die Piste

„Die Leute wollen alle zum Skifahren“, sagt Markus Steber, Geschäftsführer des Sportgeschäfts Alpenrausch in Diedorf - Schneemangel hin oder her.

Plus Künstlicher Schnee auf grünen Wiesen: „Wir wollen unter diesen Bedingungen nicht fahren“, sagt Martin Meyer vom TSV Neusäß. Andere Vereine ziehen ihr Programm trotzdem durch.

Von Melanie Langenwalter

Eine weiße Spur zieht sich den Berg herunter. Links und rechts daneben ist alles grün. Vor den Hütten sitzen die Menschen mit ihren Sonnenbrillen und ziehen ihre Jacken aus. Ein typisches Bild von einem der letzten Skitage in der Saison, Ende März oder April. Aber nein, dieses Bild zeigt sich jetzt im Januar. Vor allem in den Allgäuer Skigebieten ist von Naturschnee so gut wie nichts zu sehen. Nur Kunstschnee macht den Betrieb in vielen Skigebieten überhaupt noch möglich. Wir haben die Skivereine im Augsburger Land gefragt, welche Auswirkung die Schneelage für sie hat.

