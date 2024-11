„Uns steht das Wasser bis zum Hals“

Herr Schropp, Herr Higl, der Landkreis Augsburg mit seinem Speckgürtel um die Großstadt Augsburg galt bis in jüngster Vergangenheit als besonders finanzstark. Jetzt muss nicht nur der Landkreis selbst, sondern auch viele seiner Kommunen kräftig sparen. Es heißt, 36 der 46 Städte und Kommunen hätten große finanzielle Schwierigkeiten. Was ist da passiert?

SIMON SCHROPP: Ich bin seit mehr als zehn Jahren Bürgermeister in Untermeitingen, aber so eine Situation wie jetzt hatten wir noch nie. Wir bekommen vor Ort nicht einmal mehr einen ausgeglichenen Haushalt hin, obwohl wir immer bemüht waren, konservativ und sparsam unterwegs zu sein. Ich gebe mal ein Beispiel: Vor zehn Jahren lag das Defizit bei den Kindertageseinrichtungen bei rund einer Million Euro, heute sind es zwei Millionen Euro. Das kann ich durch die Steigerung der Elternbeiträge niemals ausgleichen. Selbst wenn ich die ebenfalls verdopple, dann liegt das Defizit eben bei 1,9 oder 1,8 Millionen Euro. Da sind wir aber nur bei den laufenden Kosten. Ähnliches gilt aber auch für Neubauten. Früher gab es für den Neubau einer Kita 80 Prozent Sonderförderung vom Staat, aktuell sind es 40 Prozent. Und das ist nur ein Beispiel.

