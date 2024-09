Vormittags mit 2,4 Promille unterwegs: Gericht verurteilt Autofahrer zu Geldstrafe

Ein Freitagvormittag im März auf der Panzerstraße zwischen Augsburg und Stadtbergen: Einem 55-jähriger Zeugen fällt das Auto auf der Straße vor sich auf. Merkwürdige Fahrweise, im Kreisverkehr wird ein Eck gefahren, anschließend gibt es Schlangenlinien. Er habe angesichts der vormittäglichen Uhrzeit, so der Zeuge gegenüber Richter Dominik Semsch, im ersten Moment an ein gesundheitliches Problem bei dem Fahrer vor sich geglaubt. Und er verständigte per Telefon die Polizei. Nun endete der Fall vor Gericht.

Michael Siegel