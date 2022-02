Warnung vor Sturm im Kreis Augsburg: Feuerwehren bereiten sich vor

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen im Augsburger Land am Mittwochabend und Donnerstag. Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft.

Zum Teil heftiger Wind fegt über große Teile Deutschlands. Auch im Augsburger Land gilt eine Windwarnung. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern im Landkreis Augsburg. Am Donnerstag soll der Sturm, der schon am Mittwoch zu spüren war, seinen Höhepunkt erreichen.

Bis zum späten Mittwochnachmittag blieb die Einsatzlage im Augsburger Land entspannt, erklärt Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister. Angesichts der Wetterlage appelliert er an Hausbesitzer, besonders alle Gegenstände im Garten zu sichern.

Sturm im Kreis Augsburg: Feuerwehr und Polizei bereiten sich auf Einsätze vor

Im Einsatzgebiet einer der größten Feuerwehren im Augsburger Land, der Wehr in Gersthofen, kam es bis zum Mittwochabend lediglich zu einem kleinen Einsatz wegen des Sturms. Bei einer Firma im Gewerbegebiet sei Blech von der Fassade geweht worden, erzählt Kommandant Michael Kammerer. Er und die anderen Einsatzkräfte stellen sich auf weitere Einsätze ein. "Wir sind - wie immer - für alles bereit", sagt auch Christian Kannler, Kommandant der Feuerwehr in Neusäß. Am Mittwoch wurden noch einmal alle Geräte überprüft und betankt.

Auch die Polizei bereitet sich auf Einsätze wegen des Sturms vor, erklärt Raimund Pauli, Chef der Polizei Gersthofen. Besonders häufig komme es bei diesem Wetter zu Unfällen wegen herabfallender Äste oder Bäume. Pauli appelliert daher an alle Autofahrer, bei Sturmgefahr besonders vorsichtig zu sein. (kinp)