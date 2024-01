Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Was den Lehrerberuf für viele junge Menschen attraktiv macht

Plus Die Zahl der Studienanfänger in den Lehrämtern ist noch immer rückläufig. Studierende aus dem Landkreis erzählen, warum sie sich für den Beruf entschieden haben.

Von Josefine Wunderwald Artikel anhören Shape

„Bei meiner Berufswahl war es mir wichtig, etwas positiv zu verändern“, sagt Melissa Hill. Die 20-Jährige aus Großaitingen studiert im dritten Semester Grundschullehramt mit dem Hauptfach Sozialkunde. "Das hat mir gefallen, weil ich unbedingt mit Kindern arbeiten wollte.“ Außerdem wollte sie einer Arbeit nachgehen, bei der sie etwas Gutes in der Welt bewirken könne.

Mit ihrer Entscheidung fürs Lehramt stellt sich Hill gegen den Trend: Die Zahlen der Studienanfänger in Lehrämtern in Bayern gehen seit einigen Jahren zurück. So sei es auch in Augsburg, sagt Andreas Hartinger, Professor und Inhaber des Lehrstuhles für Grundschulpädagogik an der Universität Augsburg. „Im Grundschullehramt sind die Zahlen noch am wenigsten rückläufig, trotzdem sind es insgesamt zu wenige Studierende, um den Lehrkräftemangel zu beheben.“ Bezogen auf die letzten knapp 20 Jahre sei die Zahl der Studierenden im Grundschullehramt jedoch gewachsen: Von 150 Studierenden im Jahr 2006 habe sie sich jetzt auf etwa 400 eingependelt, so Hartinger.

