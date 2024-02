Was gehört in welche Mülltonne? Der "Tonnenfinder" hilft

Wohin mit Altholz, Lacken oder Glas? Was davon darf in den Hausmüll und was nimmt der Wertstoffhof an? Das Landratsamt Augsburg beseitigt Unklarheiten.

Mülltrennen ist nicht immer einfach und kann manche Verwirrung mit sich bringen. Auch in unserem Artikel vom 14. Februar haben wir bedauerlicherweise einiges durcheinander gebracht. Deshalb hier nochmal die korrekten Infos vom Landratsamt.

So dürfen ab dem 1. April neben pflanzlichen auch tierische Speisereste in der Biotonne entsorgt werden. Auch tierische Speisereste können bei der Abfallverwertung gut in Energie umgewandelt werden ohne zusätzliches Hygienerisiko. Das zeigte eine Studie, die die Abfallverwertung Augsburg in Auftrag gegeben hat.

Leere Farbeimer dürfen in den Gelben Sack

Bei Hölzern wird nur Möbelaltholz auf den Wertstoffsammelstellen angenommen. Zu einem privaten Entsorgungsunternehmen müssen die Bürger Hölzer aus dem Außenbereich und Baurenovierungshölzer wie Holzdecken, Türen und Fenster bringen. Auch Bauschutt wird an den Wertstoffsammelstellen nicht angenommen, genau wie lösemittelhaltige Farben und Lacke. Diese können bei den zweimal jährlich stattfindenden mobilen Problemabfallsammlungen kostenlos abgegeben werden. Dispersionsfarben müssen eingetrocknet und dann in den Restmüll gegeben werden. Der leere Farbeimer gehört in den Gelben Sack bzw. Container.

In der Stadt Augsburg gibt es bereits die sonnengelbe Tonne für Wertstoffe. Eine solche Tonne soll es auch im Landkreis ab 2025 geben und den Gelben Sack ablösen. Hier wird die Wertstofftonne aber mit einem schwarzen Korpus und gelbem Deckel ausgeliefert werden.

Der Tonnenfinder hilft bei der Mülltrennung

Eine falsche Information hatte unsere Redaktion auch bei den Aktenordnern veröffentlicht, die nur in der Stadt Augsburg gilt: Bei diesen müssen im Landkreis nicht die Metall- bzw. Kunststoffbügeln entfernt werden, alles darf zusammen entsorgt werden. Elektroaltgeräte können auch auf dem Wertstoffhof abgegeben werden. Gewerbliche Abfälle gehören nicht auf den Wertstoffhof. Behälterglas gehört in die Altglascontainer, Flachglas kann am Wertstoffhof abgegeben werden. Sonstige Gläser wie Glasdeckel oder Trinkgläser gehören in den Restmüll.

Lesen Sie dazu auch

Wer sich trotzdem noch unsicher ist, in welche Tonne ein Stück Abfall gehört, kann ganz einfach online unter www.awb-landkreis-augsburg.de nachschauen. Der Tonnenfinder auf der Website des Abfallwirtschaftsbetriebs Landkreis Augsburg gibt für jeden Suchbegriff die passende Tonne an.