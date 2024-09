Wasserwirtschaftsamt will Kommunen zum Hochwasserschutz beraten

Knapp vier Monate ist die jüngste Hochwasserkatastrophe in Bayern inzwischen her, doch noch immer sind die Folgen zu spüren. Die Hochwasser-Vorsorge stand deshalb in der vergangenen Bürgermeisterdienstbesprechung im Augsburger Landratsamt ganz oben auf der Tagesordnung. Oliver Chmiel vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth (WWA) stellte den sogenannten Hochwasser-Check vor, mit dem alle Gemeinden im Landkreis besser auf ein nächstes Hochwasser vorbereitet sein sollen. Einige Bürgermeister hatten noch eine zusätzliche Bitte.

