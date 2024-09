Wegen des Feiertags verschiebt sich die Müllabfuhr

Wegen des Tages der Deutschen Einheit verschiebt sich die Müllabfuhr gemäß der üblichen Feiertagsregelung um einen Tag. Die Tour von Donnerstag, 3. Oktober, wird am Freitag, 4. Oktober, nachgefahren, die vom Freitag dann am Samstag, 5. Oktober. Das teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Augsburger Landratsamts mit. Die Verschiebungen betreffen Hausmüll-, Altpapier- und Biomüllabfuhr sowie die Abholung der Gelben Säcke und Leerung der Gelben Container. Alle Termine sind in der kostenlosen AbfallApp (erhältlich in den App-Stores) und Abfallkalender unter www.awb-landkreis-augsburg.de/abfuhrtermine enthalten. (AZ)