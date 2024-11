Weihnachten in der Puppenstube - Bild kommt noch

Puppenhäuser - eine scheinbar heile Welt und vielleicht gerade deshalb in diesen Zeiten so beliebt. Unter dem Titel „Wohntrends in Miniatur“ hat das Museum Oberschönenfeld zuletzt Puppenmöbel von Bodo Hennig gezeigt. Jetzt geht die Sonderausstellung mit einer Weihnachtsedition in eine neue Runde. Bis zum 9. Februar bringen kleine Weihnachtsbäume, Weihnachtsmänner im Miniformat oder ein festlich geschmücktes Wohnzimmer den Zauber der Weihnachtszeit ins Museum und wecken möglicherweise Erinnerungen bei den Besucherinnen und Besuchern. (AZ)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberschönenfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Miniatur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis