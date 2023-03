Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Weniger Personal, mehr Kosten - wie kommt die Pflege aus der Krise?

Plus Zu wenig Mitarbeitende, steigende Kosten, große Investitionen - die Pflegebranche hat es nicht leicht. Wie es gelingen kann, aus dieser Spirale zu kommen, wurde nun in Altenmünster diskutiert.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Die Pflegebranche steckt in einer Krise. Zuletzt musste etwa das Seniorenheim in Elmischwang schließen. Fachkräftemangel, die steigenden Energiekosten, nötige Investitionen - die Herausforderungen sind groß. Dass es einen Ausweg aus der Pflegepreisspirale geben könnte, meint Kaspar Pfister. Er ist Betreiber des Hauses Zusamaue in Altenmünster und hat seine Ideen zu einer „Zeitenwende für eine gesicherte Zukunft der Pflege in Deutschland“, wie er es nennt, mit Experten und Politikern diskutiert.

Welche Probleme gibt es in der Pflege?

Pfister ist Inhaber des Pflegekonzern BeneVit. In Altenmünster hat er das Hausgemeinschaftskonzept in die Zusamaue gebracht. Wer stationär in diesem Alten- und Pflegeheim wohnt, kann, wenn möglich, noch selbst kochen und waschen oder im Garten mithelfen. Das belebt und hält gesund, ist sich Pfister sicher – und das hat eine wissenschaftliche Studie zur Versorgungsqualität in seinen Einrichtungen 2020 gezeigt. „Das Haus ist Heimat“, freut sich auch Bürgermeister Florian Mair (UW). Die Bewohnerinnen und Bewohner könnten weiter ihren Hobbys nachgehen. „Ich sehe sie überall, auch in den Vereinen, sie gehen raus.“ Umgekehrt würden die Vereine auch Räume im Heim nutzen, erklärt Pfister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen