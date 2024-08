Wenn das GVZ eröffnet wird, kollabiert dann der Verkehr in der Region?

In zwei Jahren wird das neue Terminal am Güterverkehrszentrum (GVZ) zwischen Neusäß, Augsburg und Gersthofen eröffnet. Wie GVZ-Geschäftsführer Ralf Schmidtmann im Neusässer Stadtrat erläuterte, ermöglicht das neue Terminal künftig den Umschlag von bis zu 100.000 Containern jährlich. Bislang sind es 22.000. Nach der Eröffnung wird erst mal mit 62.000 Containern pro Jahr gerechnet. Viele davon werden per Lastwagen angefahren. Entweder über die B17 (Ausfahrt Stuttgarter Straße/Ikea) oder über die A8, Ausfahrt Neusäß. Doch diese Ausfahrt ist ein Nadelöhr. Kollabiert der Verkehr, wenn das neue Terminal eröffnet wird?

