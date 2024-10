Wenn das Vereinsheim seit Jahren leer steht

Zahlreiche Landkreis-Gemeinden werden durch ihre örtlichen Sportvereine belebt, ebenso wie die Vereine selbst durch ihre Sportgaststätten. Doch in immer mehr Kommunen stehen genau diese Traditionsräumlichkeiten leer, mancherorts bereits seit längerer Zeit – so wie es etwa auch in Biberbach zu beobachten ist. Seit nahezu zwei Jahren ist die Gemeinde auf der Suche nach einem neuen Wirt für die Vereinsgaststätte des SC Biberbach, doch noch immer hat kein neuer Pächter zugesagt. „Es schauen sich immer wieder Interessenten die Gaststätte an“, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch dazu. „Aber es stehen so viele Gaststätten leer, sodass sie bisher immer etwas anderes vorgezogen haben.“

Thomas Hack Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Jarasch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Biberbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis