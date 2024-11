Wenn für eine Frau die kleine heile Welt zerbricht

Wenn die selbstbewusste Mutter zweier Kinder aus dem nördlichen Landkreis Augsburg am „Orange Day 2024“, dem Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen, die Farbe Orange tragen würde, könnte sie ein Zeichen setzen. Unsichtbar sei sie gewesen, bis „von mir fast gar nichts mehr übrig war“, berichtet die 48-Jährige, deren Lebensgeschichte besser zum Orange Day passt, als viele aus ihrem Bekanntenkreis wissen. Heute – als alleinerziehende Mutter – hat die Frau, die ihren Namen mit Rücksicht auf ihre Kinder nicht in der Zeitung lesen möchte, den Wunsch wachzurütteln: „Unsere Gesellschaft muss davon wegkommen, zu glauben, dass blaue Flecken das einzige Anzeichen von Gewalt gegen Frauen sind.“ Sie sei gefangen gewesen in der Spirale aus psychischen Gewalttaten.

