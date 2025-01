Wer per Brief wählen möchte, hat diesmal nur wenig Zeit

Das wird eng: Nicht einmal vier Wochen liegen zwischen dem Termin, zu dem definitiv die antretenden Parteien und die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl am 23. Februar feststehen müssen und dem Wahltag. Für Wählerinnen und Wähler im Landkreis Augsburg bedeutet das vor allem, dass sie weniger Zeit für die Briefwahl haben. Doch bis die Wahlbenachrichtigungen in den kommenden Wochen verschickt werden, muss niemand warten, der heute schon sicher weiß, dass er die Briefwahl nutzen möchte. Eine Nachricht an die jeweilige Wahlbehörde ist jetzt schon möglich, heißt es aus dem Landratsamt.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundestagswahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kommune Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis