Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Wer waren die Menschen auf dem Lechfeld im frühen Mittelalter, Herr Fehr?

Plus Waren Augsburg und sein Umland schon seit dem Abzug der Römer in der Spätantike eine alemannisch-schwäbische Region? Wohl nicht, sagen neue Forschungen.

Von Jana Tallevi

Das Glas, das Hubert Fehr in der Hand hält, sieht aus, als stamme es aus den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Ein wenig altmodisch in Form und Farbe, aber völlig klar und ohne jegliche Glaskorrosion. Wahrscheinlich hat es jemand weggeworfen, weil ein Stückchen herausgebrochen ist. So scheint es auf den ersten Blick. Hubert Fehr, an der Außenstelle Thierhaupten des Amts für Denkmalpflege als Referatsleiter tätig, weiß es besser: Das Glas ist rund 1400 Jahre alt und hat wohl bald ebenso lange in der Erde gelegen. Es erzählt, wie die Menschen zu dieser Zeit, im frühen Mittelalter, im heutigen Landkreis Augsburg gelebt haben. Archäologische Funde wie das grüne Glas helfen dabei, das Ende der römischen Herrschaft im fünften Jahrhundert heute anders zu beurteilen, als das noch vor 20 Jahren der Fall war.

Gut und sicher verpackt lagert das grüne Glas im Landesamt für Denkmalpflege in Thierhaupten. Es sieht vielleicht ein wenig unmodern aus – aber dass es 1400 Jahre alt ist, ist für den Laien kaum zu erkennen. Foto: Marcus Merk

Die eigene Herkunft: Für viele Menschen ist es Teil der Identität zu wissen, wer die eigenen Eltern sind, woher die Großeltern kamen oder von wo die Urgroßeltern zugewandert waren. Hubert Fehr, promovierter Archäologe mit Schwerpunkt in Ur- und Frühgeschichte, Provinzialrömische Archäologie sowie Mittelalterliche Geschichte, blickt in seiner Arbeit viel weiter zurück. Fast 50 Generationen sind vergangen, seit das grüne Glas in der Erde gelandet ist. Aus heutiger Sicht es ist ein wichtiger Fund, der viel über die Lebenswirklichkeit der Menschen damals aussagte. Doch diesen Fokus auf den Alltag der Menschen gibt es in der Geschichtswissenschaft noch gar nicht so lange.

