„Wichtiger Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Lebensräume“

Für ihr langjähriges Engagement im Bereich Naturschutz wurden sechs Ehrenamtliche aus dem Landkreis Augsburg ausgezeichnet. Landrat Martin Sailer überreichte die Auszeichnungsurkunde in Bronze für zehn Jahre Dienstzeit an Erwin Czech, Josef Müller, Wolfgang Kraus und Konrad Brill. Eine Auszeichnungsurkunde in Silber für 20 Jahre Dienstzeit ging an Gerhard Wurm und eine Auszeichnungsurkunde in Gold für 25 Jahre Dienstzeit an Peter Schindler.

Seit 2012 sind drei ehrenamtlich Engagierte als Hornissenbeauftragte im Landkreis Augsburg tätig: Konrad Brill (aus Wollmetshofen) ist für die Gemeinden Zusmarshausen, Dinkelscherben, Ustersbach, Fischach, Langenneufnach, Walkertshofen, Mickhausen, Scherstetten und Mittelneufnach zuständig, Wolfgang Kraus (aus Anried) für die Gemeinden Zusmarshausen, Dinkelscherben, Ustersbach, Fischach, Langenneufnach, Walkertshofen, Mickhausen, Scherstetten und Mittelneufnach sowie Josef Müller (aus Deubach) für die Gemeinden Aystetten, Horgau, Neusäß, Kutzenhausen, Stadtbergen, Diedorf und Gessertshausen.

Als Naturschutzwächter engagieren sich ebenfalls drei Ehrenamtliche: Erwin Czech (aus Thierhaupten) ist seit 2014 in den Bereichen Langweid am Lech, Thierhaupten sowie im östlichen Teil Meitingens und in den Gemeinden Ellgau, Nordendorf und Westendorf tätig. Peter Schindler (aus Augsburg) kann auf eine 25-jährige Dienstzeit zurückblicken; er ist seit 1998 im Landkreis als Naturschützer für Gersthofen, Neusäß, Gablingen und Aystetten zuständig. Und schon mehr als 20 Jahre (seit 2002) ist Gerhard Wurm in seinem Ehrenamt als Naturschutzwächter im Bereich der Stadt Schwabmünchen sowie in den Gemeinden Hiltenfingen und Langerringen aktiv. Dabei hat er seine Tätigkeit im Laufe der Jahre mit großem Fachwissen und enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden durchgeführt.

„Ihr Engagement als Naturschutzwächter oder Hornissenbeauftragte ist unverzichtbar für den Schutz unserer Umwelt und für das nachhaltige Bewahren unserer natürlichen Ressourcen“, betonte Sailer und dankte im Namen des Landkreises für die wertvolle Arbeit. Alle Geehrten hätten sich in der Vergangenheit vorbildlich und mit Hingabe für die Natur und den Erhalt der Artenvielfalt eingesetzt. „Die Arbeit dieser sechs Ehrenamtlichen ist oft nicht im Blick der Öffentlichkeit, aber sie leisten alle einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume unserer Region“, so Landrat Sailer. (AZ)