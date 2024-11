Wie Avatare kranken Schulkindern helfen können

Ein komplizierter Knochenbruch, eine langwierige Krebserkrankung oder eine Erkrankung, die Kontakt mit anderen gefährlich macht: Auch Kinder und Jugendliche sind vor schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen nicht geschützt. Wie zumindest ihr Schulalltag in solch einer Situation erleichtert werden kann, war Thema auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Schule und Kultur des Landkreises. Es geht um ein besonderes IT-System, in dem kranke Kinder durch Avatare, also Computer mit menschlichen Zügen, im Klassenzimmer ersetzt werden.

