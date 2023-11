Landkreis Augsburg

11:52 Uhr

Wie die Waldbesitzer ihre Wälder zukunftsfähig machen wollen

Plus Die Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg-Nord beklagt Schäden durch Stürme und Borkenkäfer. Was ihnen der Experte vom Amt für Waldgenetik rät.

Von Johann Kohler Artikel anhören Shape

"Die Natur ist der Boss, sie setzt die Spielregeln fest. – Wir sind die Schwachen". Diese These rief Dr. Joachim Hamberger vom Bayerischen Amt für Waldgenetik, den Mitgliedern der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Augsburg-Nord bei der Jahreshauptversammlung im Passivhauszentrum in Hirblingen, ins Gedächtnis. Wer heute nicht die richtigen Baumarten pflanzt, wird auch in 100 Jahren für seine Enkel keinen intakten Wald mehr vorfinden.

Wegen des Klimawandels ist nach Ansicht der Wissenschaftler ein Großteil des jetzigen Waldbestandes, wie zum Beispiel die Fichte, nicht mehr zukunftsfähig, denn gerade diese Baumart stößt vermehrt an die Wärmegrenze. Deshalb forscht das Amt für Waldgenetik nach Lösungsmöglichkeiten zur Schaffung einer gemischten, klimastabilen neuen Waldgeneration. Dazu gehört die richtige Wahl von standortgemäßen Baumarten, in Bezug auf Herkunft, Stabilität und Leistungsvermögen. Für die Aufzucht von alternativen Forstpflanzen wie Zedern, Baumhasel, Schwarzkiefer, Feldahorn und Elsbeere bedarf es in den kommenden Jahren an Mengen von Saatgut aus geeigneten Waldbeständen. Nur so könne die genetische Vielfalt in den Wäldern gesichert werden.

