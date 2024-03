Landkreis Augsburg

Wie können wir glücklicher werden – so, wie die Finnen?

Warum sind die Menschen in Finnland glücklicher als in Deutschland? Wir haben nachgefragt, was Glück für die Menschen im Landkreis Augsburg bedeutet.

Plus Eine Finnin aus Bobingen erklärt, was die Unterschiede zwischen Deutschland und Finnland sind. Was uns auch im Landkreis Augsburg zu mehr Glück verhelfen kann.

Von Marie Fichtel

Ritva Schultheiss vermisst die Sommer in einer Hütte am See in Finnland. Das mache sie und andere Finnen glücklich. Zum siebten Mal in Folge wurde das skandinavische Land zur glücklichsten Nation der Welt ernannt. Deutschland liegt dagegen nur auf Platz 24. Schultheiss lebt in Bobingen, ursprünglich kommt sie aber aus Finnland und sieht die Unterschiede zwischen den Ländern.

"Die Finnen sind ehrliche Menschen und haben viel Vertrauen zueinander", sagt Schultheiss. Die wunderbare Natur in Finnland sei auch Teil des Erfolgsrezepts. "Die finnischen Leute sind einfach so gestrickt, dass sie Glück in kleineren Dingen finden", erklärt sie. Glück zu definieren sei aber sehr schwer und individuell. Für sie persönlich sind es die kleinen Glücksmomente im Alltag. "Klar ist nicht jeder Tag immer gut", sagt Schultheiss. Aber es sei wichtig, allgemein zufrieden zu sein mit Familie und Freunden, der Umgebung oder dem eigenen Beruf.

