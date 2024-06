Wie lange steht das Grundwasser im Augsburger Land noch so hoch?

Plus Während die meisten Pegel im Landkreis Augsburg gesunken sind, ist der Grundwasserspiegel weiterhin stark erhöht. Ein Experte erklärt die Auswirkungen.

Was mit Dauerregen begann, führte zur Katastrophe. Kleine Bäche, wie die Neufnach oder die Schmutter, wurden zu reißenden Flüssen. Die Wassermassen zerstörten Häuser und gefährdeten Menschenleben. Die akute Gefahr ist mittlerweile vorbei, der Katastrophenfall ist aufgehoben. Doch die Auswirkungen der Flut werden noch lange zu spüren sein. Noch immer steht das Grundwasser in einigen Orten im Landkreis Augsburg ungewöhnlich hoch. Wie lange noch?

Einer, den das Hochwasser noch lange beschäftigen wird, ist Rüdiger Zischak. Und das nicht nur, weil sein Keller bis unter die Decke voll mit Wasser stand. Zischak arbeitet beim Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth. Er sagt: "Wir werden uns noch Jahre mit dem Hochwasser beschäftigen." Dazu werden die Daten der Katastrophe ausgewertet. Wo stieg das Wasser besonders stark an? Welche blieben verschont? Und welche Maßnahmen können daraus abgeleitet werden? Auf Fragen wie diese wollen Zischak und seine Kollegen Antworten finden. Eine Rolle dabei spielt das Grundwasser.