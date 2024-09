Wir schaffen das - gilt das noch für die Kommunen im Landkreis Augsburg?

Noch nie zuvor musste sich der Landkreis Augsburg um die Unterbringung, Versorgung und Integration von so vielen Geflüchteten kümmern, wie in diesen Monaten. Landrat Martin Sailer nennt die Zahl von 6200 Menschen, die aktuell im Landkreis leben. Darunter sind, mit Stand Ende August, 2400 Personen mit einem humanitären Aufenthaltstitel, also beispielsweise mit einem positiven Asylbescheid, 1300 Menschen in einem noch laufenden Asylverfahren sowie 2500 Geflüchtete aus der Ukraine. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der ersten Flüchtlingswelle 2015/16 waren es lediglich 2700. „Der Landkreis ist am Limit“, so eine Sprecherin der Behörde. Eine Bestandsaufnahme.

