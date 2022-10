Wo es sich für Hausbesitzer im Kreis Augsburg lohnt, die Sonne anzuzapfen

Plus Wer sich mit günstigem Sonnenstrom versorgen will, kann nun vorab überprüfen, ob das bei ihm möglich ist. Im Kreis Augsburg schlummert ein riesiges Potenzial.

Die Strompreise schießen durch die Decke und die alte Ölheizung müsste schon längst raus: In dieser Situation ist der Gedanke an eine Photovoltaikanlage naheliegend. Doch eignet sich das eigene Haus überhaupt dazu, die Sonne anzuzapfen? Auf diese wichtige Frage finden Hausbesitzer im Kreis Augsburg jetzt rasch eine Antwort.