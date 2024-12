Zum Jahreswechsel: Zugausfälle zwischen Augsburg und Donauwörth

Aufgrund von geänderten Streckenbedingungen kommt es zwischen Augsburg und Donauwörth zu Zugausfällen. Das teilt das Unternehmen Arverio Bayern mit. Demnach entfällt der Zug am 30. Dezember um 20.54 von Augsburg Richtung Donauwörth an allen Haltestellen und fährt erst wieder ab Meitingen (21.16 Uhr) bis Donauwörth, Ankunft 21.34 Uhr. Der nachfolgende Zug von Augsburg ab 21.10 Uhr bis Meitingen (Ankunft 22.11 Uhr) wird von einem Schienenersatzverkehr bedient. Am gleichen Tag fällt der Zug mit Abfahrt 21.54 Uhr ab Augsburg samt aller Haltestellen bis Herbertshofen aus und fährt erst ab Meitingen wieder, dann um 22.16 Uhr.

Was Nachtschwärmer unterwegs zwischen Donauwörth und Augsburg wissen sollten

Der Zug, der am 30. Dezember von Meitingen (ab 20.39) Uhr nach Augsburg fährt (Ankunft 21 Uhr), wird gestrichen. Der Zug um 20.45 ab Meitingen (in Augsburg um 21.46 Uhr) wird durch einen Bus ersetzt, der Zug ab Meitingen 21.39 Uhr (Ankunft in Augsburg um 22.01 Uhr) entfällt, der um 21.45 ab Meitingen (in Augsburg um 22.46 Uhr) wird wieder durch einen Schienenersatzverkehr bedient.

Am gleichen Tag fährt der Zug um 22.59 Uhr ab Donauwörth nur bis Meitingen (Ankunft 23.18 Uhr) - und nicht weiter nach Augsburg. Der Zug, der am 30. Dezember und 21. Dezmeber um 23.25 Uhr in Meitingen Richtung Augsburg starten würde, wird durch einen Ersatzverkehr bedient.

Am 31. Dezember entfällt der Zug mit Abfahrt in Donauwörth um 21.40 Uhr (in Augsburg um 22.23 Uhr) komplett. Der Zug um 21.40 Uhr ab Donauwörth wird durch Busse ersetzt. Auch der Zug mit Abfahrt 23.26 Uhr in Donauwörth und Ankunft 00.06 Uhr in Augsburg entfällt. Der Zug um 23.30 Uhr wird ab Donauwörth durch Busse ersetzt und erreicht Augsburg um 1.05 Uhr. (AZ)