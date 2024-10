Zwei Bibliotheken aus dem Augsburger Land unter den Preisträgern

Das Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen 2024–2026“ geht in diesem Jahr an 82 Bibliotheken in ganz Bayern. Das gaben Kunstminister Markus Blume und Kultusministerin Anna Stolz anlässlich der Verleihung des Gütesiegels im Mozartareal in Würzburg bekannt. Unter den Ausgezeichneten sind elf wissenschaftliche, 24 kirchlich-öffentliche und 47 kommunale Bibliotheken. Auch zwei Bibliotheken aus dem Augsburger Land können das Gütesiegel in den nächsten zwei Jahren führen: die Stadtbibliothek Gersthofen und die Gemeindebücherei Mertingen. „Die diesjährigen Preisträger sind leuchtende Beispiele, die zeigen, wie unsere Bibliotheken mit modernen Methoden und viel Leidenschaft die Freude am Buch sowie Lese- und Informationskompetenz vermitteln“, betonte Blume bei der Verleihung. Und er ergänzte: „Sie unterstützten unsere Schulen in herausragender Weise bei der Nachwuchsförderung künftiger Leseprofis. Sie sind echte Tankstellen für geistige Nahrung, in die Kinder und Jugendliche freiwillig rein- und mit ganz viel Freude wieder rausgehen.“ (AZ)

