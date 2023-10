Das sind die schönsten Aussichtspunkte im Landkreis Augsburg

Der bunte Herbst lockt viele Spaziergängerinnen und -gänger nach draußen. Sieben Orte in der Region, von denen man besonders weit sehen kann.

Von oben schaut die Welt auf einmal ganz klein aus. Im Augsburger Land gibt es einige Orte, von denen man weit in die Ferne sehen kann. Von diesen Aussichtspunkten hat man einen besonders schönen Blick auf die Region. Vor allem jetzt im Spätherbst bieten sich wunderschöne Farbenspiele.

Vom Hügel zwischen Steppach und Stadtbergen haben Spaziergänger eine gute Aussicht auf Augsburg und Umgebung. Der Berg zwischen Steppach und Stadtbergen liegt 529 Meter über dem Meeresspiegel. Rund um den Bismarckturm stehen nicht nur viele alte Bäume, sondern auch ein historischer Trinkwasserbrunnen. Parken kann man in Steppach oder am Rand von Stadtbergen. Bis zum 31. Oktober kann man von 9 bis 19 Uhr auf den Turm steigen.