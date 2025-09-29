Landkreis-Botschafterinnen und Botschafter treffen sich in der Augsburger Puppenkiste

2009 wurde das Netzwerk der Botschafterinnen und Botschafter des Landkreises ins Leben gerufen. Inzwischen machen rund 120 Personen mit. Sie sollen das Augsburger Land auf vielfältige Weise im In- und Ausland als lebenswerte Region präsentieren. Einige von ihnen haben sich in unserer AZ-Serie bereits vorgestellt.

Auch der Kasperl macht mit

Einmal im Jahr kommen die Botschafterinnen und Botschafter zusammen, um sich zu vernetzen und auszutauschen. Das diesjährige, mittlerweile 14. Botschaftertreffen fand in der Augsburger Puppenkiste statt. Neben einer Führung durch das Museum und einem Vortrag von Landkreis-Botschafter Markus Pfeffinger über die Arbeit der Stiftung Bunter Kreis zählte ein kleiner Ausschnitt aus dem Kabarett-Programm der Puppenkiste zu den Highlights des Abends. Dabei durfte natürlich auch ein Auftritt vom Kasperl nicht fehlen; er ist seit 2004 ebenfalls Landkreis-Botschafter.

Alle Namen im Internet

Landrat Martin Sailer bedankte sich bei allen für ihr Engagement: „Unser Botschafter-Netzwerk ist wichtig. Dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre persönliche Reichweite zu nutzen, um ehrenamtlich für die Region über die Landkreisgrenzen hinaus zu werben, bin ich sehr dankbar.“ Eine Auflistung aller Botschafterinnen und Botschafter des Landkreises finden Interessierte unter www.landkreis-augsburg.de/botschafter im Internet. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!