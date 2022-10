Sie ist die neue Chefin von über 30 Mitarbeitern der Verwaltungsgemeinschaft

Plus Neue Geschäftsstellen-Leiterin in den Stauden: Die 27-jährige Sarah Knöpfle ist die neue Chefin der Verwaltungsgemeinschaft.

Die Verwaltungsgemeinschaft Stauden hat eine neue Geschäftsstellenleiterin: Sarah Knöpfle ist das neue Gesicht im Langenneufnacher Rathaus und tritt die Nachfolge von Bernhard Schalk an.