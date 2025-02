25-Jährige kracht in Stettenhofen gegen Baum

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagabend in Stettenhofen. Eine 25-jährige Autofahrerin bog laut Polizei gegen 22.05 Uhr von einem Grundstück in die Donauwörther Str. ein. Nach ca. 50 Metern kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Der Test ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Eine Blutentnahme folgte. Der Gesamtschaden rund 7000 Euro. (sry)

Stettenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis