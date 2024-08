Auch eine Absperrung trübt den Badespaß in Langweid nicht

Der Langweider Badesee zeigt deutlich, was seit 1. Juni ein Thema im Landkreis Augsburg ist: der hohe Grundwasserspiegel. Denn der See, aus Grundwasser gespeist, ist damals über die Ufer getreten. Das Wasser ist bis jetzt nicht zurückgegangen. Deswegen ist bis auf Weiteres der Spielplatz gesperrt. Doch wenn bei den hohen Temperaturen wie am Samstag viele eine Abkühlung suchen, toben immer wieder Kinder über den Spielplatz. Das ist aber gefährlich, teilte die Gemeinde Langweid auf Nachfrage mit. Der Spielplatz bleibe so lange gesperrt, bis der Pegel gesunken ist. „Dann erst die Geräte auf dem Spielplatz prüfen“, teilte ein Mitarbeiter der Verwaltung mit.

Icon Vergrößern Natalie und Georg Höger genossen den Tag am Langweider See. Im Hintergrund ist der abgesperrte Spielplatz zu sehen - und wie viele Kinder dennoch dort toben. Doch das ist gefährlich. Foto: Diana Dontsul Icon Schließen Schließen Natalie und Georg Höger genossen den Tag am Langweider See. Im Hintergrund ist der abgesperrte Spielplatz zu sehen - und wie viele Kinder dennoch dort toben. Doch das ist gefährlich. Foto: Diana Dontsul

Wir haben am Samstag Menschen nach ihrem Urlaub gefragt, für die der See und nicht der Spielplatz im Mittelpunkt ihres Aufenthaltes am Langweider Badesee steht: junge Leute wie Janine Hess aus Augsburg, die den Tag dort genoss. Sie war zuvor mit Freunden in Kroatien im Urlaub gewesen. „Jetzt will ich das gute Wetter noch ausnutzen, mich mit Freunden treffen und Fahrrad fahren.“ Als Abwechslung von der Arbeit und dem Masterstudium möchten Alexander Ciron und Franka Wenz diesen Sommer zusammen noch nach Rhodos zu fliegen.

Beliebt sind auch Städtetrips, die man ganz leicht spontan organisieren kann. So war Natalie übers Wochenende per Flixbus in Straßburg. Sie lebt erst seit Kurzem in Langweid. Am See ist sie selten, weil sie nicht so gut zuviel Sonne verträgt. Eine andere junge Frau die am See liegt, ist Teresa. Sie war im Urlaub in Südtirol wandern. Jetzt genießt sie noch die letzten Sonnenstrahlen und die freie Zeit, bevor der Arbeitsalltag beginnt. (mit corh)